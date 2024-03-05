Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda London Lions'a konuk olacak - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda London Lions'a konuk olacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda İngiliz temsilcisi London Lions'a konuk olacak. Mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Türk Telekom, geçen yıl iki kez karşılaştığı İngiliz temsilcisini mağlup etmişti.

05.03.2024 08:57  Güncelleme: 08:59
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda yarın İngiliz temsilcisi London Lions'a konuk olacak.

Başkent Londra'daki The Copperbox Arena'da oynanacak mücadelede TSİ 21.00'de başlayacak.

Türk Telekom, 8 galibiyet, 10 mağlubiyetle B Grubu'nu 6'ncı, London Lions ise 12 galibiyet, 6 yenilgiyle A Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayarak 8'li final turuna kalmayı başarmışlardı.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede turu geçerek çeyrek finale yükselecek ekip, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yla eşleşecek.

Çeyrek final mücadeleleri, 12-13 Mart'ta yine tek maç eleme sistemine göre yapılacak.

Türk Telekom, geçen yıl iki kez karşılaştığı İngiliz temsilcisini iki maçta da mağlup etmişti.

Kaynak: AA

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