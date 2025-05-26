Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 21, Emircan Koşut, Love 16, Bruinsma 9, Aybars Varlı, Yesukan Onar, Sajus 10, Arda Berk Kaya 4, Zagorac 2
Türk Telekom: Berkan Durmaz 6, Alexander 5, Bess 3, Hanlan 6, Smith 9, İsmet Akpınar 5, Brown 15, Emre Melih Tunca 19, Rodas 13, Mahir Ağva 3, Makoundou
1. periyot: 15-26
Devre: 38-45
3. periyot: 55-65
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı ikinci tur maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 84-73 mağlup etti.
Başkent temsilcisi, bu sonuçla play-off turunda Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Son Dakika › Spor › Türk Telekom, Büyükçekmece'yi Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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