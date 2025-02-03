Türk Telekom Çeyrek Finale Odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Telekom Çeyrek Finale Odaklandı

Türk Telekom Çeyrek Finale Odaklandı

Erdem Can, Hapoel Bank Yahav maçıyla çeyrek finale direkt geçmek istediklerini belirtti.

03.02.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun son haftasında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı yenerek doğrudan çeyrek finale yükselmek istediklerini söyledi.

Avrupa Kupası'nda son hafta mücadeleleri öncesi play-off'a kalmayı garantileyen Türk Telekom, 5 Şubat Çarşamba günü Bulgaristan'da oynayacağı Hapoel Bank Yahav maçını kazanırsa grubu 2. sırada bitirerek doğrudan adını çeyrek finale yazdıracak.

Zorlu karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdem Can, geçen hafta aldıkları galibiyetle play-off'a kalmayı garantilediklerini ancak grupta henüz işlerinin bitmediğini dile getirdi.

Kazanan takımın grubu 2. sırada bitirerek play-off etabını geçip doğrudan çeyrek finale kalacağını vurgulayan Erdem Can, "Bizim buraya geldiğimiz süreç çok kolay olmadı. 13-14 oyuncunun ilk defa bir araya geldiği yeni bir takım kurduk. Bu arada birtakım uyum sorunlarımız ve ciddi sakatlıklarımız oldu. Geldiğimiz noktada daha sağlıklı bir hale geldi takım. Birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Umarım bundan sonrasını daha iyi geçiririz. Genel olarak aslında bir savunma takımıyız. Savunmayla kurgulanan bir oyun felsefemiz var. Zaten iyi savunma yaptığımız zaman biz de maçın içinde olan bir takımız. Hapoel Bank Yahav karşısında da en büyük konsantrasyonumuz öncelikle savunmamız olacak. Kazanıp grubu 2. bitirerek doğrudan çeyrek finale çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İlk maçı da mecburen Belgrad'da oynamıştık"

Erdem Can, Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla ev sahibi olmaları gereken ilk maçı İsrail ekibiyle Sırbistan'da oynadıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi sahamızda olan maçı da mecburen Belgrad'da oynamıştık. Rakibimiz de sezon başından beri maçlarını Bulgaristan'da oynuyor. Sonuçta orada antrenman yapıyor. Onların evinde oynayacağız diyebiliriz. Koşullardan dolayı ilk maçı seyircisiz oynamıştık. Tabii ki seyircisiz olması, atmosferi başka bir yere götürüyor. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Biz kazanmak için orada olacağız."

"Her gün aynı açlıkla, aynı enerjiyle sahaya çıkmak istiyoruz"

Türk Telekom taraftarının kendilerine verdiği desteğin önemine vurgu yapan Can, son Avrupa maçında da bunu net şekilde gördüklerini belirtti.

Taraftarın kendilerinden direkt çeyrek finale kalmalarını beklediğinin farkında olduğunu anlatan Erdem Can, "Biz bu sezon bir maçın dışında burada bir kültür oluşturduk. Bunu uzun zamandır söylüyoruz. Bu da ancak istikrarla olur. Biz her gün aynı açlıkla, aynı enerjiyle sahaya çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın da her maçta gelip bizi desteklemesini istiyoruz. Biz söz veriyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eğer bir başarı olursa da zaten o başarı onlar varken güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türk Telekom, Erdem Can, Basketbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom Çeyrek Finale Odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Telekom Çeyrek Finale Odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.