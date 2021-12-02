Türk Telekom'da 4.5 yıllık Burak Gören dönemi sona erdi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da görevinden ayrılan başantrenör Burak Gören, başkent ekibiyle 4.5 yılda önemli başarılar elde etti.

Türk Telekom'un başına Haziran 2017'de geçen Burak Gören, alt ligden Süper Lig'e çıkarttığı mavi-beyazlı ekiple Avrupa kupalarında da boy gösterdi

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonunda 34 maçta 29 galibiyet alan Gören'in ekibi şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e çıktı.

Fenerbahçe'yi zorladı

Türk Telekom, tekrar yükseldiği Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu iyi geçirdi.

Normal sezonu 7. sırada bitiren başkent ekibi, play-off çeyrek finalinde güçlü rakibi Fenerbahçe'yle eşleşti. Seride bir galibiyet alan Türk Telekom, zorladığı güçlü rakibine 2-1 yenilerek elendi.

Gören yönetiminde Türkiye Kupası'nda da yarı finale kadar çıkan mavi-beyazlılar, burada da Fenerbahçe'ye kaybetti.

Aynı sezon ULEB Avrupa Kupası'nda yer alan Burak Gören'in takımı, grup aşamasından 3'lü averaj sonucu çıkamadı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'de çeyrek final

Burak Gören ve öğrencileri, pandemi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda Avrupa'da kupaya çok yaklaştı.

Süper Lig pandemi nedeniyle tamamlanamadı. Türkiye Kupası'nda ise Gören'in öğrencileri yarı finale kadar geldi ancak son topta Fenerbahçe'ye kaybetti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020'de grubundan 14 maçın 11'ini kazanarak lider çıkan Türk Telekom, son 16 turunda Beşikaş'ı eleyerek adını 8'li finallere yazdırdı. Ancak pandemi nedeniyle turnuvaya ara verildi ve organizasyon 2020-2021 sezonu içinde tamamlandı.

Türk Telekom, çeyrek finalde Fransa ekibi Dijon'a son topta yenilerek kupa şansını değerlendiremedi.

Başkent ekibi, 2020-2021 sezonunda ise Gören yönetiminde ligde çeyrek final oynarken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise ikinci tur gruplarına kadar ilerledi.

Bu sezon Avrupa'da iyi, ligde kötüydü

Burak Gören'in takımı bu sezon Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ligde istediği sonuçları bir türlü alamadı ve yollar da ligde gelen son mağlubiyetle ayrıldı.

Son 4 yılda gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın en önemli ikinci kupası olarak gösterilen ULEB Avrupa Kupası'na davet alan Türk Telekom, yeni formatta oynanan ligde zorlu bir grupta yer alıyor.

Gören'in ekibi ilk 5 maç sonunda 3 galibiyet elde ederek ULEB Avrupa Kupası'na iyi başlangıç yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 maçta gelen 7 yenilgi, Gören'le yolların ayrılmasına neden oldu.

186 maç 112 galibiyet

Burak Gören, 4.5 yıllık görev sürecinde Türk Telekom'la 186 resmi maça çıktı.

Bu maçlarda mavi-beyazlı ekip 112 defa sahadan galibiyetle ayrılırken, 74 yenilgi aldı.