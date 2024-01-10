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Türk Telekom, Dolomiti Energia Trento'yu 78-70 yendi - Son Dakika
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Türk Telekom, Dolomiti Energia Trento'yu 78-70 yendi

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında Türk Telekom, İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu 78-70 yendi. Türk Telekom, grupta 5. galibiyetini elde etti. Dolomiti Energia Trento ise 8. yenilgisini aldı. İlk maçta rakibine uzatmalarda 101-96 kaybeden Türk Telekom, rövanşı 8 sayı farkla kazandı ve olası puan eşitliğinde ikili averajı eline geçirdi.

Türk Telekom, Dolomiti Energia Trento\'yu 78-70 yendi
10.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:35
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Salon: Ankara

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Leandro Lezcano (Arjantin), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Türk Telekom: Wallace 15, İsmail Cem Ulusoy 2, Palmer 10, Yiğitcan Saybir 21, Enoch 16, Boran Güler, Brown 2, Okben Ulubay 8, Troy Selim Şav 2, Jones 2

Dolomiti Energia Trento: Baldwin 8, Ellis 9, Stephens 6, Biligha 13, Grazulis 3, Alviti 12, Niang 2, Forray 2, Cooke 10, Udom 5

1. Periyot: 17-20

Devre: 38-34

3. Periyot: 57-50

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında Türk Telekom, İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu 78-70 yendi.

Türk Telekom, grupta 5. galibiyetini elde etti. Dolomiti Energia Trento ise 8. yenilgisini aldı. İlk maçta rakibine uzatmalarda 101-96 kaybeden Türk Telekom, rövanşı 8 sayı farkla kazandı ve olası puan eşitliğinde ikili averajı eline geçirdi.

Karşılaşmaya sert savunmasıyla başlayan Türk Telekom, ilk 3 dakikada rakibine sayı şansı tanımadı ve 6-0'lık üstünlük kurdu. Çeyreğin kalan bölümünde hücumda toparlanan konuk ekip Alviti'nin etkili oyunuyla ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte boyalı alanı iyi kullanan Türk Telekom, 15. dakikayı 30-27 üstün geçti. Enoch ve Yiğitcan Saybir'le sayılar bulan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Enoch'la sayılar üretmeye devam eden Türk Telekom, 26. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 54-46. Çeyreğin sonunda farkı çift hanelere (56-46) çıkaran Türk Telekom, final periyoduna da 57-50 üstün girdi.

Son çeyreğe Cooke ile boyalı alanı iyi kullanan Dolomiti Energia Trento, 36. dakika içinde öne geçti: 63-64. Enoch ve Wallace'la sayılar bulan Türk Telekom, son 1 dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 74-67. Üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, sahadan 78-70 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Türk Telekom, Dolomiti Energia Trento'yu 78-70 yendi - Son Dakika


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