Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Buducnost VOLI ile karşılaşacak

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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. haftasında yarın Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.
Moraca Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Türk Telekom, B Grubu'nda yaptığı 10 maçta 2 galibiyet ve 8 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor. Buducnost VOLI ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetin ardından 6. sırada bulunuyor.
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