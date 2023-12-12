Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Buducnost VOLI ile karşılaşacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. haftasında yarın Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.

Moraca Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Türk Telekom, B Grubu'nda yaptığı 10 maçta 2 galibiyet ve 8 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor. Buducnost VOLI ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetin ardından 6. sırada bulunuyor.