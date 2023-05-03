Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek

03.05.2023 19:36

İspanya'da Canaria ile maç yapacak Türk Telekom Basketbol Takımı, otobüs şoförünün sorumsuzluğu yüzünden kaza yaptı. Yolu uzatan ve radyonun sesini kısmayan şoföre uyarı için giden Başantrenör Erdem Can, o esnada sert şekilde frene basılınca başını cama vurdu. Türk Telekom kulübü, baygınlık geçiren ve boyunluk takılan Can'ın tedavisinin üç hafta süreceğini açıkladı. Kulüp Genel Menajeri Önder Külçebaş, "Bilerek frene bastı. Art niyet var. Sorumlusu hesap vermek zorunda" ifadelerini kullandı.

EuroCup finalinde Gran Canaria ile karşılaşacak Türk Telekom, İspanya'da kaza geçirdi. Genel Menajer Önder Külçebaş, başantrenör Erdem Can'ın yaralandığı kazaya sebebiyet veren otobüs şoförünün skandal davranışlarını anlattı.

"ART NİYET VAR"

Külçebaş, "10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama burada ne yazık ki art niyet var. Bunun sorumlusu hesap vermek zorunda. Bunun için çalışıyoruz şu anda. Ama umarız en başta hocamız sağlıklı olsun" dedi.

Görüntüler yürek sızlattı! Şoför yüzünden yaralanan Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek

"ÜÇ HAFTA SÜRECEK"

Yaşananların ardından Erdem Can'ın otobüste baygın olduğu anların görüntüsü paylaşıldı. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "Hocanın başını vurduğu camın durumu olayın en belirgin özeti oldu. Hocamız; hastanedeki tetkikleri sonrası konakladığı otele ulaşmış, boynunda oluşan ciddi travmanın tedavi sürecinin ise 3 haftayı bulabileceği bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR
500
EuroCup finaline giden Türk Telekom sporcularını taşıyan otobüs şoföründen şok hareket! Takım koçu hastanelik oldu EuroCup finaline giden Türk Telekom sporcularını taşıyan otobüs şoföründen şok hareket! Takım koçu hastanelik oldu

Türk Telekom, Erdem Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Görüşmenin perde arkasını anlattı! HÜDA PAR liderinin cevap vermekten kaçtığı Barzani sorusu: Açıklamam doğru olmaz
19:55 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 seçim anketinin ortalamasında bir isim kıl payıyla kazandı
19:54 Sarı-kırmızılı yönetim başarılı topçu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi
19:49 HÜDA PAR'ın yeniden açılan standı gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu protesto yürüyüşüne çıktı
19:43 Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:36 Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti
19:30 Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti
19:26 Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:15 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
19:09 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 20:06:17. #1.13#
SON DAKİKA: Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement