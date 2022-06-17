Türk Telekom GAMEON'un düzenlediği 2022 Espor Turnuvaları'na kayıtlar başladı - Son Dakika
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Türk Telekom GAMEON'un düzenlediği 2022 Espor Turnuvaları'na kayıtlar başladı

17.06.2022 10:15
Türk Telekom GAMEON'un düzenlediği 2022 Espor Turnuvaları'na kayıtlar başladı

Türk Telekom GAMEON'un düzenlediği 2022 Espor Turnuvaları'na kayıtlar başladı.

Türk Telekom GAMEON'un düzenlediği 2022 Espor Turnuvaları'na kayıtlar başladı. Aylık çevrimiçi olarak düzenlenen turnuvalarda en iyiler arasında yer alan takımlar, yıl sonunda fiziki olarak düzenlenecek finalde karşı karşıya gelecek. Hem aylık turnuvalarda hem de finalde dereceye giren yarışmacılar toplamda 200 bin TL değerinde ödüle sahip olacaklar.

Türk Telekom GAMEON ile espor turnuvalarına kayıtlar başladı. Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Counter-Strike Global Offensive (CS GO) ve PUBG: Battlegrounds oyunlarını içeren turnuvalarda, yarışmacılar hem aylık ödüller hem de yıl sonunda finaldeki ödüller için mücadele edecekler. Aylık turnuvalara katılacak yarışmacılar, toplam 6 ay sürecek turnuva boyunca çeşitli hediyelerin sahibi olacaklar. Ayrıca aylık turnuvalarda en iyiler arasında yer alacak takımlar finale katılmaya hak kazanarak birbirinden özel ödüller için yarışacaklar. Turnuva genelinde katılımcılara toplamda 200 bin TL değerinde ödül sunulacak.

200 bin TL değerinde ödül

Aylık çevrimiçi turnuvalarda dereceye giren CS GO ve PUBG: Battlegrounds DUO şampiyonu takımlar, nakit para ödülünün yanı sıra şirketin dijital oyun platformu Playstore'dan hediye çeki, oyuncu ekipmanları ile toplamda 100 bin TL'lik ödülün sahibi olacaklar. Çevrimiçi turnuvaların ardından yapılacak 'Büyük Final'de dereceye giren takımlar ise toplamda 100 bin TL değerinde nakit para ödülü, hediye çeki ve ekipman hediyeleri kazanacaklar. 15-26 Haziran tarihleri arasında kayıtları devam eden turnuvanın elemeleri 28-29 Haziran tarihlerinde, final ise 30 Haziran'da olacak. Ön elemeler, belirlenen azami başvuru sayısına ulaşıldığında başlatılarak asıl adaylar belirlenecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türk Telekom, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom GAMEON'un düzenlediği 2022 Espor Turnuvaları'na kayıtlar başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Telekom GAMEON'un düzenlediği 2022 Espor Turnuvaları'na kayıtlar başladı - Son Dakika
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