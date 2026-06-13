Türk Telekom, Kyle Alexander ile Sözleşme Yenilemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile sözleşme yenilemedi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezon boyunca takımımızın formasını giyen oyuncumuz Kyle Alexander'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Normal sezonu 5. bitiren başkent ekibi, play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes'e 2-0 yenilmişti.
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