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Türk Telekom, lider Joventut Badalona'yla karşılaşacak - Son Dakika

Türk Telekom, lider Joventut Badalona'yla karşılaşacak

08.02.2022 09:32
Türk Telekom, lider Joventut Badalona'yla karşılaşacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 13. haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yla karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 13. haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yla karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, 10 takımlı grupta 6'şar galibiyet ve yenilgiyle 7. sırada bulunuyor.

İspanya temsilcisi ise 10 galibiyet, 2 yenilgiyle grubun zirvesinde yer alıyor. Joventut Badalona, gruptaki son 6 maçını ise kazanmayı başardı.

İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maçı Joventut Badalona, 76-67 kazanmıştı.

Türk Telekom'un evinde bileği bükülmedi

Türk Telekom, bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda sahasında oynadığı bütün maçları kazandı.

Başkent temsilcisi, Ankara'ya gelen 5 takımı da mağlubiyetle ülkelerine gönderdi. Türk Telekom, iç saha galibiyet serisini güçlü rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

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Türk Telekom, Ankaraspor, basketbol, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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