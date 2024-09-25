Türk Telekom, Lietkabelis'i Yendi

Spor

Salon: Ankara

Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Saso Petek (Slovenya), Thomas Bissuel (Fransa)

Türk Telekom: Heidegger 8, İsmet Akpınar 5, Brown 11, Makoundou 12, Alexander 11, Berkan Durmaz 3, Melih Tunca 4, Mahir Ağva 2, Bess 4, Hanlan 5, Charalampopoulos 7

Lietkabelis: Varnas 9, Kovliar 12, Kalaitzakis 12, Pecarski 10, Maldunas, Bickauskis 3, Lipkevicius 12, Rubstavicius 8, Lavrinavicius

1. Periyot: 22-17

Devre: 35-34

3. Periyot: 54-48

Beş faulle oyundan çıkan: 38.44 Makoundou (Türk Telekom)

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Türk Telekom, Litvanya ekibi Lietkabelis'i 72-66 yenerek sezonun ilk resmi maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maça pota altını kullanarak başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 12-11 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve rakibini top kayıplarına sürükleyen Türk Telekom, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-17. Türk Telekom'un serisine 8-0'la yanıt veren Lietkabelis, farkı 14. dakikada 3'e kadar indirdi: 28-25. Savunmaların ön plana çıktığı çeyrek sonunda Türk Telekom, soyunma odasına 35-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 3 sayılık basketle başlayan Lietkabelis, 25. dakikayı 43-42 önde bitirdi. Makoundou'yla pota altında etkili olan Türk Telekom, 28. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 52-47. Türk Telekom, son periyoda 54-48 üstünlükle girdi.

Final çeyreğine iyi başlayan Türk Telekom, Heidegger'in hücumdaki etkili oyunuyla 35. dakikayı 9 sayılık (64-55) avantajla geçti. Savunmasını sertleştiren ve boyalı alanı iyi kullanan Lietkabelis, serbest atış çizgisinden üst üste sayılar bularak bitime 1 dakika 44 saniye kala farkı 2'ye indirdi: 68-66. Son bölümde iki takım da çok fazla top kaybı yaptı. Rakibinden daha az hata yapan Türk Telekom, taktik faulden doğan serbest atışlarda hata yapmadı ve maçı 72-66 kazandı.