Türk Telekom-Partizan NIS maçının ardından

Türk Telekom Başantrenörü Henrik Rodl, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 11. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'i 85-71 yendikleri maçta çok iyi hücum ettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodl, zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık. Çok iyi hücum ettik ve takım kendini buldu. Rakip oyun kuruculara iyi baskı uyguladık. Bunun da sonucunu aldık. Takımımı kutluyorum." diye konuştu.

Rodl, grupta iyi bir durumda bulunduklarını ve üst tura yükselmek için de şanslarının yüksek olduğunu belirtti.

Obradovic: "Türk Telekom kazanmayı hak etti"

Partizan NIS Başantrenörü Zeljko Obradovic, Türk Telekom'un hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Zor bir maç oynadıklarını anlatan Obradovic, "Türk Telekom'u tebrik ediyorum. Maçın ilk saniyesinden son saniyesine kadar kazanmayı hak ettiler. Enerjimizi sahaya iyi koyamadık." dedi.

Ankaralı basketbolseverlerin kendisine gösterdiği ilgiyi de değerlendiren Obradovic, " Türkiye'de çok güzel anılarım var. Karşılama çok güzeldi. Burada çok güzel dostluklarımız var. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.