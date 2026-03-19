Türk Telekom Yarı Finale Yükseldi

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda, Türk Telekom'un İsrail ekibi Hapoel Midtown'ı 91-90 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşmada gösterdiği performansıyla ABD'li oyuncu Kyle Allman, çeyrek finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Midtown'ı son anları büyük bir heyecana sahne olan maçta 91-90 mağlup ederek yarı finale yükselirken Allman, maçta 25 sayı, 4 ribaunt ve 8 asist kaydetti.

Başkent ekibi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmayı Kyle Allman'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle kazandı ve kupada 2022-2023 sezonundan sonra adını yeniden yarı finale yazdırdı.