Türk triatlerler, yurt dışında katıldıkları turnuvalarda dikkat çekti - Son Dakika
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Türk triatlerler, yurt dışında katıldıkları turnuvalarda dikkat çekti

01.06.2022 11:38
Türk triatlerler, yurt dışında katıldıkları turnuvalarda dikkat çekti

Türk triatlerler, son dönemde yurt dışında katıldıkları turnuvalarda dikkat çeken sonuçlar aldı.

Türk triatlerler, son dönemde yurt dışında katıldıkları turnuvalarda dikkat çeken sonuçlar aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Utah eyaletinde düzenlenen Ironman 140.6 St. George Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Batuhan Kaya, yaş grubunda 6'ncı, genel klasmanda ise 44'üncü olarak Hawaii'de gerçekleştirilecek Kona Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Karadağ'ın Kotor şehrindeki Ocean Lava Orta Mesafe Yarışı'nda mücadele eden triatlet Çiğdem Gülgeç Tütüncü, genel klasmanda ve yaş grubunda 2'nci oldu.

Triatlet İpek Onaran, mart ayında Dubai'de Half Ironman yarışında 3'üncü oldu ve 70.3 Ironman Dünya Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti. Onaran, son olarak bu ay içinde Los Angeles'te gerçekleştirilen Herballife 24 LA Olimpik Tiriatlonu'nu yaş grubunda 3'üncü, genel klasmanda 5'inci olarak bitirme başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Yaş Gruplarından Sorumlu Teknik Kurul Üyesi Bahadır Tama, yıl boyunca yurt dışında yarışan diğer sporculara da çağrıda bulunarak, "Yarışma hazırlık süreçlerini, yarışmada yaşadıklarını ve yarış sonrası hislerini paylaşmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Milli Takımlar Performans Direktörü Hüseyin Onur Aydemir ise her yarış öyküsünün özellikle genç sporcular için çok öğretici olacağını vurgulayarak, "Federasyonumuzun internet sitesi ve sosyal medya hesapları tüm sporcularımıza açıktır." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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