Türk Yüzücüler Portekiz'de Madalyalar Kazandı - Son Dakika
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Türk Yüzücüler Portekiz'de Madalyalar Kazandı

Türk Yüzücüler Portekiz\'de Madalyalar Kazandı

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Türk milli sporcular Turgut Aslan Yaraman gümüş, Umut Ünlü ise bronz madalya kazandı. Yaraman, erkekler S7 kategorisi 50 metre serbestte 27.55'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Ünlü ise erkekler S3 kategorisi 200 metre serbestte 3.31.10'la bronz madalyanın sahibi oldu.

26.04.2024 23:55
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Portekiz'de devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Turgut Aslan Yaraman gümüş, Umut Ünlü ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira kentinde gerçekleştirilen şampiyonada erkekler S7 kategorisi 50 metre serbestte Turgut Aslan Yaraman, 27.55'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Erkekler S3 kategorisi 200 metre serbestte ise Umut Ünlü, 3.31.10'la bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Yüzücüler Portekiz'de Madalyalar Kazandı - Son Dakika

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