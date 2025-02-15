Turkcell GAME+ ile Bulut Oyun Dönemi Başladı - Son Dakika
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Turkcell GAME+ ile Bulut Oyun Dönemi Başladı

Turkcell GAME+ ile Bulut Oyun Dönemi Başladı

Turkcell, yeni GAME+ paketi GeForce RTX 4080 ile bulut oyun deneyimini güçlendirdi.

15.02.2025 15:54
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Turkcell'in bulut tabanlı oyun platformu GAME+, yeni paketi GeForce RTX 4080 ile Türkiye'deki oyun severler için yeni bir oyun dönemini başlattı. Yüksek maliyetli oyun bilgisayarına gerek duymadan, internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz ile güçlü bir oyun deneyimi yaşanabilecek.

Bugüne kadar NVIDIA GeForce Now servisi ile kitleleri bulut oyunculuk anlayışı ile tanıştıran Turkcell'in oyun platformu GAME+, bu kez de GeForce RTX 4080 ile güçlendirilmiş GeForce NOW Ultimate teknolojisini tanıttı. İstanbul'da gerçekleşen lansmanda, yeni ürün katılımcılar tarafından deneyimlendi. Ayrıca Oyun dünyasının tanınan yüzleri Enis Kirazoğu, Mesut Çevik, Can Sungur, Tuna Akşen, Tunca Arslan, Orhun Kayaalp, Batuhan Bozkan'ın da yer aldığı lansmanda, davetliler için farklı deneyim alanları oluşturuldu ve turnuvalar düzenleniyor.

"Türkiye'nin dijital oyun ekosistemini ileriye taşımaya ve oyun kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz"

Etkinlikte konuşan Turkcell Yöneticilerinden Gülçin Alıcı Gökçe, "Turkcell olarak Türkiye'de teknolojiye liderlik eden bir markayız. Kuruluşumuzdan bu yana birçok yeniliği ülkemize taşıdık. Bir Turkcell markası olan GAME+ da bu vizyonumuzla hayata geçti. NVIDIA iş birliğiyle, Türkiye'de ilk kez oyun severlere sunduğumuz GeForce NOW Powered By GAME+ hizmetimiz ile oyun dünyasında devrim oluşturan bulut tabanlı oyun teknolojisinin ülkemizdeki ilk ve tek temsilcisi olduk" dedi.

"Kullanıcılar her türlü cihazda en yüksek performansı alabilmesini sağlıyor"

Gülçin Alıcı Gökçe, "GAME+ olarak sunduğumuz bulut oyun hizmetleri, kullanıcıların her türlü cihazda en yüksek performansı alabilmesini sağlıyor. Oyuncular ister bilgisayar ister akıllı telefon ister televizyon kullanıyor olsun, her ortamda en akıcı ve kaliteli oyun deneyimini yaşayabiliyor. Şimdi de GeForce RTX 4080 ile güçlendirilmiş GeForce NOW Ultimate paketimiz sayesinde daha yüksek bir performans sunuyor, oyuncuların en üst düzey grafik ayarlarında, düşük gecikme ile daha akıcı ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak teknoloji yatırımlarımız yalnızca bugüne değil, geleceğe de hizmet ediyor. Bu bakış açımızla, oyun dünyasının yeniliklerini ülkemize getirerek Türkiye'nin dijital oyun ekosistemini ileriye taşımaya ve oyun kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

NVIDIA'da GeForce NOW İş Geliştirme Kıdemli Direktörü Ash Patel, "Turkcell ile iş birliğimizi ve oyuncular için oluşturdukları altyapıyı temel alan GeForce RTX 4080 ile güçlendirilmiş GeForce NOW Ultimate'ı tanıtmak, bulut oyunlarını Türkiye'deki herkes için erişilebilir hale getirme vizyonumuza yönelik bir başka adımdır" dedi.

Oyun dünyasının tanınan yüzleri Enis Kirazoğu, Mesut Çevik, Can Sungur, Tuna Akşen, Tunca Arslan, Orhun Kayaalp, Batuhan Bozkan'ın da yer aldığı lansmanda, davetliler için farklı deneyim alanları oluşturuldu ve turnuvalar düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre; oyun severlere sadece internet bağlantısı kullanarak, bulut üzerinden her türlü cihazı güçlü bir oyun bilgisayarına dönüştürme imkanı tanıyan GAME+'ın sunduğu bu yeni teknoloji ile oyuncular ister 1080p ister 4K HDR çözünürlükte oyun oynarken DLSS 3, NVIDIA Reflex ve Cloud G-Sync gibi NVIDIA teknolojilerine de erişebiliyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan akıcı ve etkileyici bir oyun deneyimi yaşayabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turkcell GAME+ ile Bulut Oyun Dönemi Başladı - Son Dakika

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