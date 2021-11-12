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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi değerlendirme toplantısı yapıldı

12.11.2021 21:05
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi değerlendirme toplantısı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonu öncesi kulüp temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonu öncesi kulüp temsilcileriyle bir araya geldi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'daki toplantıda yeni sezon öncesi hazırlanan lig statüsüne dair değerlendirmeler yapıldı.

Yabancı oyuncu sayısı, oyuncu uygunluğu ve lig takvimi ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda kulüp temsilcileri görüşlerini dile getirdi.

TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, kadın futbolunu geliştirmek için yönetim olarak yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Kulüplerin aktardıkları sorunları ele alacaklarını ifade eden Altıntop, "Kadın futboluna hem milli takımlar hem ligler düzeyinde yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana olumlu adımlar attık. Önümüzdeki dönemde de bunlara devam edeceğiz." dedi.

Kadın futbolunun aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olduğunu hatırlatan Hamit Altıntop, kulüplerin bu önemli noktayı unutmaması gerektiğini kaydetti.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de çalışmalar ile ilgili bilgi verirken, kulüp yetkililerinin öneri ve taleplerine dair görüş alışverişinde bulundular.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de toplantının ardından kulüp temsilcileri ile bir araya geldi. Kadın futbolunda sponsorluk gelirlerini artırma ve tanıtım alanlarında projeler hazırladıklarını belirten Özdemir, daha sonra katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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