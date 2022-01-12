Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde A Grubu'nda 5. hafta sona ererken, B Grubu'nda kalan Konak Belediyespor-Bitexen Sivasspor karşılaşması 19 Ocak'ta oynanacak.
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Kocaeli Bayan FK- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-5
Ataşehir Belediyespor- Hatayspor: 1-0
Fatih Vatanspor- Fenerbahçe: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2
Altay-1207 Antalyaspor: 0-5
Beşiktaş Vodafone- Kireçburnu: 11-0
B Grubu
Hakkarigücü- Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Adana İdmanyurdu- Galatasaray Hepsiburada: 2-0
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı- Çaykur Rizespor: 1-2
Trabzonspor-Dudullu: 3-0
ALG Spor- Kayseri Kadın FK: 7-0
Kaynak: AA
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