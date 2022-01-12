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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

12.01.2022 15:59
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde A Grubu'nda 5. hafta sona ererken, B Grubu'nda kalan Konak Belediyespor-Bitexen Sivasspor karşılaşması 19 Ocak'ta oynanacak.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Kocaeli Bayan FK- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-5

Ataşehir Belediyespor- Hatayspor: 1-0

Fatih Vatanspor- Fenerbahçe: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Altay-1207 Antalyaspor: 0-5

Beşiktaş Vodafone- Kireçburnu: 11-0

B Grubu

Hakkarigücü- Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Adana İdmanyurdu- Galatasaray Hepsiburada: 2-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı- Çaykur Rizespor: 1-2

Trabzonspor-Dudullu: 3-0

ALG Spor- Kayseri Kadın FK: 7-0

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika
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