Turkcell Süper Kupa Maçı Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Turkcell Süper Kupa Maçı Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletlerinin yarın satışa çıkacağını duyurdu. Biletler, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan maç için 'www.passo.com.tr' adresinden ve 'Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet fiyatları ise kale arkaları için 600 lira, doğu-batı tribünleri için bin 200 lira olarak belirlendi. Tribün dağılımı ise kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.

29.07.2024 17:03
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletlerinin yarın satışa sunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasının biletleri, yarın saat 09.00'da satışa çıkacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan satın alınabilecek.

Bilet fiyatları, kale arkaları 600 lira, doğu-batı tribünleri bin 200 lira olarak belirlendi.

Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Turkcell Süper Kupa Maçı Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor - Son Dakika

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