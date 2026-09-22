Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı, TFF\'de yayın ihalesini Hacıosmanoğlu ile görüştü

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı, TFF'de yayın ihalesini Hacıosmanoğlu ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Riva'daki tesiste ziyaret etti. Görüşmede Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig için yeni yayın ihalesi konuları görüşüldü; Hacıosmanoğlu, Kazancı'ya A Milli Takım forması hediye etti.
MİLLİ Takımlar ana sponsoru Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ile ilgili yeni yayın ihalesi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya A Milli Takım forması hediye etti.
Kaynak: DHA
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