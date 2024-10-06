Turkish Airlines Golf Cup İstanbul'da Sona Erdi

Spor

Dünyanın önemli amatör golf turnuvaları arasında gösterilen Turkish Airlines World Golf Cup'ın İstanbul ayağı sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu Silivri Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvaya 160 sporcu katıldı.

Organizasyonda 24 ve altı handikap seviyesinde kadınlarda mücadele eden Joelle Benjenk 39 puanla şampiyon olurken, Selim Berkol 46 puanla erkekler kategorisini ilk sırada tamamlayarak Antalya'daki büyük finale gitme hakkı elde etti.

Turnuvanın sona ermesinin ardından gerçekleştirilen törende şampiyonlar ödüllerini aldı.

Turnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Turkish Airlines World Golf Cup turnuvamızın İstanbul ayağında oynayan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. İzlemesi keyifli bir turnuva oldu. Bu seride kazanan Joelle Benjenk ile Selim Berkol'u tebrik ediyor ve Antalya'da başarılar diliyoruz." diye konuştu.