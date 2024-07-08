Türkiye, 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye, 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı

Slovenya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 14 milli atletin katılımıyla 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplamda 10 madalya elde etti. Slovenya birinci, Sırbistan ikinci olurken Türkiye üçüncü sırada yer aldı. Madalya kazanan sporcular arasında Furkan Karlı, Musap Kondakçı, Koray Uygun, Elif Akçiçek, Esma Nur Birden, Döndü Kübra Boyraz, Esma Durmuş, Rabia Çiçek Cirit, Birsen Kuşoğ ve Zeynep Özkara yer aldı.

08.07.2024 16:31
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Slovenya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 10 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi 14 milli atlet temsil etti.

Şampiyonada 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde eden Türkiye, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda 13'er madalya kazanan Slovenya birinci, Sırbistan ise ikinci oldu.

Madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:

Erkekler (Altın)

3000 metre: Furkan Karlı (8.42.21)

2000 metre engelli: Musap Kondakçı (5.51.95)

Erkekler (Gümüş)

110 metre engelli: Koray Uygun (13.80)

Kadınlar (Altın)

2000 metre engelli: Elif Akçiçek (6.46.06)

Üç adım atlama: Esma Nur Birden (12,92)

Kadınlar (Gümüş)

3000 metre: Döndü Kübra Boyraz (9.57.61)

1500 metre: Esma Durmuş (4.23.20)

Cirit atma: Rabia Çiçek Cirit (50,75)

Çekiç atma: Birsen Kuşoğ (60,12)

Kadınlar (Bronz)

800 metre Zeynep Özkara (2.10.57)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı - Son Dakika

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