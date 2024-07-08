Türkiye, 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı

Spor

Slovenya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 10 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi 14 milli atlet temsil etti.

Şampiyonada 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde eden Türkiye, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda 13'er madalya kazanan Slovenya birinci, Sırbistan ise ikinci oldu.

Madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:

Erkekler (Altın)

3000 metre: Furkan Karlı (8.42.21)

2000 metre engelli: Musap Kondakçı (5.51.95)

Erkekler (Gümüş)

110 metre engelli: Koray Uygun (13.80)

Kadınlar (Altın)

2000 metre engelli: Elif Akçiçek (6.46.06)

Üç adım atlama: Esma Nur Birden (12,92)

Kadınlar (Gümüş)

3000 metre: Döndü Kübra Boyraz (9.57.61)

1500 metre: Esma Durmuş (4.23.20)

Cirit atma: Rabia Çiçek Cirit (50,75)

Çekiç atma: Birsen Kuşoğ (60,12)

Kadınlar (Bronz)

800 metre Zeynep Özkara (2.10.57)