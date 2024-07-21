Türkiye 20 Yaş Altı Erkekler Hentbol Milli Takımı, Estonya'ya mağlup olarak turnuvayı altıncı sırada tamamladı

Spor

Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonası'nda milli takım, son maçında Estonya'ya 30-28 yenildi ve turnuvayı altıncı sırada bitirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Priştine'de gerçekleştirilen EHF 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası sıralama maçları, Estonya ile oynanan maç ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 15-11 geride kapatan milli takım, maçtan da 30-28 mağlup ayrıldı ve turnuvayı altıncı sırada noktaladı.