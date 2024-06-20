Japonya'da yarın başlayacak 2024 Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye hem erkeklerde hem de kadınlarda mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadar sürecek ve 5. kez gerçekleşecek şampiyonada, maçlar Tomigusuku şehrinde oynanacak.
Son dünya şampiyonu İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nın TSİ maç programı şöyle:
22 Haziran Cumartesi:
04.00 Japonya-Türkiye
23 Haziran Pazar:
11.00 Türkiye-İtalya
25 Haziran Salı:
08.40 Türkiye-Ukrayna
26 Haziran Çarşamba:
08.40 Türkiye-ABD
İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı'nın maç programı ise TSİ şu şekilde:
Yarın:
06.20 Türkiye-ABD
22 Haziran Cumartesi:
11.00 Türkiye-Hindistan
24 Haziran Pazartesi:
11.00 Türkiye-İtalya
Son Dakika › Spor › Türkiye, 2024 Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?