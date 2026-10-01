Türkiye, 2027 UCI yol bisikleti takviminde 20 organizasyona ev sahipliği yapacak

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2027 yılı yol bisikleti yarış takvimini açıkladı.

Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye'nin uluslararası bisiklet takvimindeki en önemli organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 25 Nisan-2 Mayıs 2027 tarihlerinde koşulacak.

Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı, dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel bisikletçileri Türkiye'de buluşturacak.

Yarışın parkuru ise ileri tarihte duyurulacak.

Türkiye'de 20 organizasyon

Türkiye'nin çeşitli illerinde 2027 yılında 20 farklı UCI organizasyonu düzenlenecek.

Takvimin Türkiye'deki ilk organizasyonu 13 Şubat 2027'de Grand Prix Antalya gerçekleştirilecek. Antalya, sezonun ilk bölümünde Grand Prix Alaiye, Grand Prix Alanya, Grand Prix Pedalia, Tour of Antalya ve Grand Prix Apollon Tapınağı etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Sezonunun son uluslararası etkinliği 2-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Tour of İstanbul olacak.

Türkiye'nin organizasyon kabiliyeti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, takvimde Türkiye'nin 20 organizasyonla yer almasının Türk bisikletinin uluslararası alandaki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Müftüoğlu, "2027 yılında ülkemizin farklı bölgelerinde düzenlenecek uluslararası yarışlarla bisiklet sporunun Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başta olmak üzere takvimimizde yer alan organizasyonlar, dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları ülkemizde buluştururken Türkiye'nin bisiklet sporundaki organizasyon kabiliyetini de ortaya koyuyor. Yeni sezonda sporcularımızın uluslararası arenada önemli deneyimler kazanacağı ve bisiklet kültürünün ülkemizin farklı şehirlerinde daha da güçleneceği bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Takvim

Türkiye'nin 2027 yılı yol bisikleti takvimindeki yarışların tarihleri ve yapılacağı kentler şöyle:

Grand Prix Antalya (13 Şubat/Antalya)

Grand Prix Alaiye (20 Şubat/Antalya)

Grand Prix Alanya (21 Şubat/Antalya)

Grand Prix Pedalia (27 Şubat/Antalya)

Tour of Antalya (4-7 Mart/Antalya)

Grand Prix Antalya (27 Mart/Antalya)

Grand Prix Apollon Temple (3 Nisan/Antalya)

Tour of Mersin (8-11 Nisan/Mersin)

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (25 Nisan-2 Mayıs)

Grand Prix Kırıkkale (29 Mayıs/Kırıkkale)

Grand Prix Anadolu (30 Mayıs/Konya)

Tour of Anatolia (3-6 Haziran)

Türkiye Yol Şampiyonası (24-27 Haziran/Gaziantep)

Grand Prix Palandöken (3 Temmuz/Erzurum)

Grand Prix Ejder 3200 (4 Temmuz/Erzurum)

Tour of Erzurum (8-11 Temmuz/Erzurum)

Tour of Kahramanmaraş (12-15 Ağustos/Kahramanmaraş)

Tour of Ordu (19-22 Ağustos/Ordu)

Tour of Samsun (26-29 Ağustos/Samsun)

Tour of Istanbul (2-5 Eylül/İstanbul)