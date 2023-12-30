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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 Yaş Altı Final Etabı Tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 Yaş Altı Final Etabı Tamamlandı

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 Yaş Altı Final Etabı sona erdi. Alptekin Canözkan birinci, Mustafa Oğuz Ceylan ikinci, Denizcan Akkoca ve Abdullah Kaya ise üçüncülük elde etti. Genel klasmanda ise Alptekin Canözkan birinci, Seymen Özbaş ikinci, Doğukan Çorbacı üçüncü ve Mustafa Oğuz Ceylan dördüncü oldu.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 Yaş Altı Final Etabı Tamamlandı
30.12.2023 - 16:05,
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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 Yaş Altı Final Etabı tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilardo Federasyonu Bilardo Tesisi'nde düzenlenen organizasyonda Alptekin Canözkan birinci, Mustafa Oğuz Ceylan ikinci, Denizcan Akkoca ile Abdullah Kaya ise üçüncü oldu.

Genel klasman sıralamasında da Alptekin Canözkan ilk sırada yer alırken, Seymen Özbaş ikincilik, Doğukan Çorbacı üçüncülük, Mustafa Oğuz Ceylan ise dördüncülük elde etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 Yaş Altı Final Etabı Tamamlandı - Son Dakika
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