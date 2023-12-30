Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 Yaş Altı Final Etabı tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilardo Federasyonu Bilardo Tesisi'nde düzenlenen organizasyonda Alptekin Canözkan birinci, Mustafa Oğuz Ceylan ikinci, Denizcan Akkoca ile Abdullah Kaya ise üçüncü oldu.

Genel klasman sıralamasında da Alptekin Canözkan ilk sırada yer alırken, Seymen Özbaş ikincilik, Doğukan Çorbacı üçüncülük, Mustafa Oğuz Ceylan ise dördüncülük elde etti.