Türkiye Air Badminton Milli Takımı Avrupa\'da gümüş madalyayla ilk kez ikinci oldu

Türkiye Air Badminton Milli Takımı Avrupa'da gümüş madalyayla ilk kez ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan'ın Olympia kentinde düzenlenen Europe Air Badminton Continental Championships'te Türkiye Milli Takımı Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Bu derece Türkiye'nin kategorideki ilk Avrupa ikinciliği olurken kadrodaki Erzincanlı sporcular da başarıda yer aldı.
Yunanistan'ın Olympia kentinde düzenlenen Europe Air Badminton Continental Championships müsabakalarında mücadele eden Türkiye Milli Takımı, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Plajda oynanan Air Badminton branşında elde edilen derece, Türkiye'nin bu kategorideki ilk Avrupa ikinciliği olarak kayıtlara geçti.
Milli takım kadrosunda yer alan Erzincanlı sporcular Emirhan Budak, Semih Baha Başakın ve Samet Özdemir de elde edilen başarıda yer aldı.
Avrupa ikinciliğiyle gümüş madalya kazanan milli sporcular, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederek önemli bir başarıya imza attı.
Milli takımın başarısı spor camiasında sevinçle karşılanırken sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.
Kaynak: İHA
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