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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Yalova'da kampa girdi - Son Dakika
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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Yalova'da kampa girdi

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yalova'da kampa girdi. Yalova'da gerçekleştirilen ilk antrenmanda genç oyunculara da yer verildi. Takımın hedefi, Avrupa Şampiyonası'ndan şampiyonlukla dönmek ve Türk bayrağını en yükseğe çıkarmaktır.

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Yalova\'da kampa girdi
16.01.2024 - 13:51,  Güncelleme: 13:59
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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlık süreci çerçevesinde Yalova'da kampa girdi.

Fransa'da haziran ayında gerçekleştirilecek olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Yalova'da 23 ocak tarihine kadar kampa giren Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Termal ilçesinde 1326 Akköy Spor Kulübü Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, Yalova'da daha önce de kamp yaptıklarını ve iklim şartlarının da kamp için uygun olduğunu söyledi. Kadrolarında genç oyunculara da yer verdiklerini ve dinamik bir takım oluşturmak istediklerini dile getiren Temiz, "Şu anda 30 kişilik bir kamp kadromuz var. Bu 30 kişinin içerisinde daha önce hiç milli olmamış, yaşları 16 ila 18 yaş arası olmak üzere yaklaşık 9 tane sporcu kardeşimizi davet ettik. Hedefimiz şu, milli takımda hem gençliğin enerjisi yeni aramıza katılacak olanlar ile birlikte, hem de tecrübeli arkadaşları harmanlayarak dinamik bir takım oluşturmak, tecrübeli bir takım oluşturmak amacımız. İnşallah bu çalışmaların sonucunda bunu başarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'ndan Türkiye'ye yine şampiyonlukla dönmek istediklerini kaydeden Temiz, "Türk milletinin, Türk bayrağının olduğu yerde bizim hedefimiz her zaman en yukarıda olacak. Türk bayrağını en yükseğe çıkarmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. 2022'de dünya şampiyonu olduk. Ondan öncede yine Avrupa şampiyonu olmuştuk. Zirveye çıkmak kolay değil. Çok zor. Dolayısıyla orada kalmak daha zor olduğundan dolayı daha fazla çalışıp hep zirvede olmaya çalışacağız" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA
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