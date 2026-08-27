Türkiye Atıcılıkta Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türkiye Atıcılıkta Altın Madalya Kazandı

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Türkiye, Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda atıcılıkta 2 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) yedinci gününde Türkiye, atıcılıkta 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda, atıcılık branşında günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Erkekler 10 metre havalı tabanca finalinde yarışan milli sporculardan İsmail Keleş 236.8 puanla altın, Buğra Selimzade ise 218.9 puanla bronz madalya aldı.

Trap karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Safiye Temizdemir ve Yavuz İlnam, final yarışını birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, böylece Akdeniz Oyunları tarihinde 10 metre havalı tabanca ve trap karışık takım kategorilerinde ilk kez altın madalya elde etti.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Atıcılıkta Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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