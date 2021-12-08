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Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda söz sahibi ülkelere meydan okuyor - Son Dakika

Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda söz sahibi ülkelere meydan okuyor

08.12.2021 11:04
Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda söz sahibi ülkelere meydan okuyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, krosta Avrupa'nın en iddialı ülkelerinden biri olduklarını belirterek, "Şampiyonada 22 altın 9 gümüş 15 bronz toplam 46 madalyamız var." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, krosta Avrupa'nın en iddialı ülkelerinden biri olduklarını belirterek, "Şampiyonada 22 altın 9 gümüş 15 bronz toplam 46 madalyamız var." dedi.

Çintimar, AA muhabirine, 12 Aralık'ta İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyona 38 ülkeden 600'den fazla atletin katılacağını ifade eden Çintimar, son şampiyonada erkekler ve kadınlarda madalya aldıklarını anımsattı.

Çintimar, krosta her zaman başarılı olmak istediklerini vurgulayarak, "Krosta Avrupa'nın en iddialı ülkelerinden birisiyiz. 22 altın 9 gümüş 15 bronz toplam 46 madalyamız var. Bu madalyaların yüzde 75'ten fazlası benim dönemimde alındı. Türkiye, son zamanlarda krosta İngiltere, İspanya ile söz sahibi ülke haline geldi." ifadesini kullandı.

Avrupa Kros Şampiyonası'na yine ciddi bir ekiple gidildiğini aktaran Çintimar, şöyle devam etti:

"Bu yıl milli takım kafilesi 23 kişiden oluşuyor. Yine de tam takım değiliz. Tam takım olmamamızın nedeni Avrupa Pist Şampiyonası. Çok kısa bir süre kaldı. Bu şampiyonaya hazırlanan çocuklarımızın bir bölümünü takıma almadık. Eksik takımla gidiyoruz ama amaç yine şampiyon olup madalyalarla dönebilmek. Yılı zaferle kapatmak istiyoruz."

Hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

Fatih Çintimar, önlerinde yoğun bir yaz sezonu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Atletlerimiz yaz sezonu için hazırlık aşamasında. Sakatlıkları olanların tedavisi sürüyor. Sakatlıkları geçenleri hazırlık dönemine giriyor. Birkaç branş için antrenör eksikliğimiz vardı. Yurt dışından antrenör getirdik. Anlaşma sağladık, göreve başladı. Amacımız Türk atletizminin 2024 Paris Olimpiyatları Oyunları'nda sadece katılım rekoruyla değil madalya anlamında da üst seviyelerde olması için çalışmak. O altyapıyı oluşturduk."

Türkiye Atletizm Federasyonu, Togo Cumhuriyeti, Fatih Çintimar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda söz sahibi ülkelere meydan okuyor - Son Dakika Spor


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