Türkiye, Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre serbest sitilde Türkiye bronz madalya kazanarak tarihe geçti.
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme kadınlar 200m serbest stilde Gizem Güvenç, Ela Naz Özdemir, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin'den oluşan bayrak takımı 8: 01.58'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin yüzmede bayrak takımı olarak büyüklerde elde ettiği ilk Avrupa Şampiyonası madalyası oldu. - İSTANBUL
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