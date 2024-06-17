Türkiye, Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda Türkiye'nin yüzme bayrak takımı, 200 metre serbest stilde bronz madalya kazandı. Gizem Güvenç, Ela Naz Özdemir, Ecem Dönmez ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan takım, 8:01.58'lik derecesiyle tarihe geçti. Bu madalya, Türkiye'nin yüzmede bayrak takımı olarak büyüklerde elde ettiği ilk Avrupa Şampiyonası madalyası oldu.

17.06.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre serbest sitilde Türkiye bronz madalya kazanarak tarihe geçti.

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme kadınlar 200m serbest stilde Gizem Güvenç, Ela Naz Özdemir, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin'den oluşan bayrak takımı 8: 01.58'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin yüzmede bayrak takımı olarak büyüklerde elde ettiği ilk Avrupa Şampiyonası madalyası oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sırbistan, Ela Naz, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:55 Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8’den 3,5’e çıkardı Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 3,5'e çıkardı
21:49 Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
19:52 Reuters’ın raporuna damga vurduk En çok okunan haber siteleri arasında sondakika.com ikinci, haberler.com yedinci oldu Reuters'ın raporuna damga vurduk! En çok okunan haber siteleri arasında sondakika.com ikinci, haberler.com yedinci oldu
18:09 CHP’li Yazgan’dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz
22:37 Salih Özcan’dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun Salih Özcan'dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun
21:53 Montella açıkladı Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak
20:39 EURO 2024’te ilk sürpriz Slovakya, Belçika’yı 1-0 yendi EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi
19:44 Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın yeni ifade görüntüsü Önce reddetti, sonra kabul etti Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş'ın yeni ifade görüntüsü! Önce reddetti, sonra kabul etti
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
18:17 Bir ülke daha Bitcoin ETF’lere onay verdi Bir ülke daha Bitcoin ETF'lere onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 23:10:24. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement