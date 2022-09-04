Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren semineri, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ile 436 katılımcının takip ettiği belirtildi.

Seminerin ilk gününde "Sporun kitleler üzerindeki sosyal etkisi", "Kadın basketbolunda Emlak Konut örneği", "Jenerasyonlar arası farklar ve yönetimsel açıdan NBA-Avrupa karşılaştırması" konularının ele alındığı aktarıldı.

Organizasyonun ikinci ve son gününde ise "Stratejik planlama ve spor pazarlaması", "İş hayatında liderlik ve etkinlik yönetimi" konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.