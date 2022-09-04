2. Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı - Son Dakika
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2. Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı

04.09.2022 19:38
2. Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren semineri, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ile 436 katılımcının takip ettiği belirtildi.

Seminerin ilk gününde "Sporun kitleler üzerindeki sosyal etkisi", "Kadın basketbolunda Emlak Konut örneği", "Jenerasyonlar arası farklar ve yönetimsel açıdan NBA-Avrupa karşılaştırması" konularının ele alındığı aktarıldı.

Organizasyonun ikinci ve son gününde ise "Stratejik planlama ve spor pazarlaması", "İş hayatında liderlik ve etkinlik yönetimi" konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Kaynak: AA

Sinan Erdem, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2. Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2. Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı - Son Dakika
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