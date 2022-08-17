Potada Çağdaş Bodrum'a yeni yabancı - Son Dakika
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Potada Çağdaş Bodrum'a yeni yabancı

17.08.2022 12:38
Potada Çağdaş Bodrum'a yeni yabancı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrumspor, ligde iki sezon önce Kocaeli BŞB Kağıtspor'da oynayan Horace Spencer'ı kadrosuna kattı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrumspor, ligde iki sezon önce Kocaeli BŞB Kağıtspor'da oynayan Horace Spencer'ı kadrosuna kattı.

25 yaşında, 2.03 boyundaki uzun geçen sezon Fransa'nın Limoges ekibinde 5.7 sayı, 3.7 ribaund ortalamaları tutturdu.


- Bodrum
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Kaynak: DHA

basketbol, Kağıtspor, Kocaeli, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Potada Çağdaş Bodrum'a yeni yabancı - Son Dakika

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