TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrumspor, ligde iki sezon önce Kocaeli BŞB Kağıtspor 'da oynayan Horace Spencer'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Potada Çağdaş Bodrum'a yeni yabancı - Son Dakika

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