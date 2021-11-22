Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, Yunanistan Bisiklet Federasyonunu ziyaret etti

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Yunanistan Bisiklet Federasyonunu ziyaret ederek, iki federasyon arasındaki çalışmaları değerlendirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Eski Asbaşkanı ve Avrupa Bisiklet Birliği Eski Başkanı Vladimir Holecek, Yunanistan Bisiklet Federasyonu Eski Başkanı ve Avrupa Bisiklet Birliği Eski Asbaşkanı Thanassis Tzimas, Yunanistan Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Panagiotis Grouvas, Avrupa Bisiklet Birliği Etkinlik Koordinatörü Vladimiros Petsas ve eski profesyonel Bisikletçi Vasilis Anastopoulos ile bir araya geldi.

Başkan Müftüoğlu, UCI'de görev yaptığı eski arkadaşları ile bir araya geldiğini, başkanlığa geldiği andan itibaren hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtilerek, şunları kaydetti:

"İki ülke federasyonu arasında bisiklet sporunu geliştirmek ve karşılıklı deneyim aktarımı yapmak için bir araya geldik. Ana hedef olarak bölgesel alanda, Balkan ülkelerinde ve Avrupa'da bisiklet sporunun kalkınmasına yönelik ortak projeler yapılması kararlaştırıldı. Bu bağlamda iki federasyon arasında ivedilikle çalışmalara başlanması yönünde fikir birliğine varıldı. Son derece verimli ve güzel bir dostluk görüşmesi oldu, en kısa zamanda bölgemizde zirveye oturacağız."