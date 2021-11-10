Türkiye Bisiklet Federasyonunda yeni yönetim kurulu toplandı

Türkiye Bisiklet Federasyonunda Emin Müftüoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Federasyonun açıklamasına göre, yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan vekili: Fikret Hayali

Asbaşkanlar: Arif Öztan (BMX), Metin Cengiz (Yol bisikleti), Bahattin Akyön (Dağ bisikleti), Mehmet Samsa (Pist)

Sponsorluk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Fatih Erdöl, Kenan Güler

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz bir ekibiz, yolumuza bu ekiple daha iyisini gerçekleştirmek için devam edeceğiz. Dünü geçmişe bıraktık, bisiklet ailesi olarak geleceğe bakacağız. Türkiye bisikletini ileri hedeflere taşımak, bisiklette de bir olimpiyat altını kazanmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkede bisiklet sporunu yaygınlaştıracak bisiklet dostları oluşturacağız. Türk bisikletinde tarih yazacak bir gururu birlikte yaşatmak için yeni tohumlar atacağız, inşallah madalya alacak kadroyu antrenör, sporcu, yönetici ile birlikte oluşturacağız. Dünya ve Avrupa ile ilişkilerimizi geliştireceğiz. Uluslararası lobilerin oluşmasında uluslararası ilişkileri üst seviyede tutacağız. Antrenör, hakem, altyapı ve teknik ekiplerimizi zirvede tutacağız."