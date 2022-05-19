Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti

19.05.2022 19:45

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da yarın 4 milli boksörün altın madalya maçına çıkacağı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na davet etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstanbul'da yarın 4 milli boksörün altın madalya maçına çıkacağı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na davet etti.

Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada milli boksör Ayşe Çağırır'ın 48 kiloda altın madalya kazanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazandığı için mutlu olduğunu aktaran Gözgeç, "Çok emek verdik. Bu işe yıllarımızı verdik ve meyvelerini şimdi topluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yarın 4 finalimiz daha var. Bu mutlu günümüzü birlikte yaşamak için Cumhurbaşkanımızı sizin aracılığınızla davet ediyorum." diye konuştu.

Milli takımın büyük bir emek verdiğini anlatan Eyüp Gözgeç, "Kızlarımız çok çalıştı. Burada 10 yılın emeği var. Onları tebrik ediyorum. Daha bu başlangıç. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Bütün hazırlığımızı oraya yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonayı 7 madalyayla tamamlayacaklarını vurgulayan Eyüp Gözgeç, "Bu şampiyonada 7 madalya aldık. Bunun ikisi bronz oldu. Bugün 1 altın madalya kazandık. Yarın da 4 final maçına çıkacağız. İnşallah onlar da altın olacak. Elenen sporcularımız da iyi maçlar yaptı. Genç bir takımız. Üç kızımız gençlerden yeni çıktı. Onlar da zamanla çok iyi olacaklar. Takım halinde 2024 Paris'e 7 sıklette de gideceğiz ve hepsinde iddialı olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti

YORUMLAR
500
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan'dan AA'ya ziyaret Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan'dan AA'ya ziyaret
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 20:37:39. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement