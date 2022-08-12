Boks Federasyonu il temsilcisinden sporseverlere davet - Son Dakika
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Boks Federasyonu il temsilcisinden sporseverlere davet

12.08.2022 13:16
Boks Federasyonu il temsilcisinden sporseverlere davet

Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı Kemalettin Yentimu, Erzurumlu ve Erzurum'da yaşayan herkesi boks şampiyonasına davet etti.

Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı Kemalettin Yentimu, Erzurumlu ve Erzurum'da yaşayan herkesi boks şampiyonasına davet etti.

28 Ülkeden 238 Erkek ve 100 Kadın sporcunun katılımıyla 12 Ağustos 2022 tarihinde Erzurum Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi salonunda başlayacak olan boks müsabakaları, 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Kemalettin Yentimur; "Başta Ülkemiz ve Erzurum için büyük önem taşıyan organizasyonda ter dökecek olan sporcuları izlemeye tüm Erzurumluları ve Erzurum'da yaşayan sporsever hemşerilerimizi davet ediyoruz." dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boks Federasyonu il temsilcisinden sporseverlere davet - Son Dakika

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