Türkiye, Bosna'yı 82-75 yendi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Bosna'yı 82-75 yendi!

02.07.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek'i 82-75 mağlup ederek grupta 5'te 5 yaptı.

SALON: Zenica

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya), Ritvars Helmsteins (Letonya)

BOSNA HERSEK: Garza 27, Gegic 19, Atic 9, Kamenjas 8, Lazic 4, Talic 3, Alibegovic 3, Simanic 2, Vrabac, Pjanic

TÜRKİYE: Şehmus Hazer 16, Cedi Osman 15, Alperen Şengün 14, Tarık Biberovic 10, Furkan Korkmaz 8, Kenan Sipahi 7, Adem Bona 6, Ömer Yurtseven 4, Erkan Yılmaz 2, Yiğitcan Saybir

1'İNCİ PERİYOT: 18-17

DEVRE: 39-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-59

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu 5'inci maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup ederek grupta 5'te 5 yaptı.

Zenica'da oynanan karşılaşmada milli takım, ilk periyodu 18-17 geride tamamlarken devre arasına da 39-34'lük skorla geride girdi. Üçüncü periyodu 59-57 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 82-75 galip ayrıldı. Milli takım, gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek.

Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Bosna'yı 82-75 yendi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatının baharındaki Ece Naz’a en yakınları kıydı Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Herkes eylem sanmıştı Empire State’e bakın neden tırmanmışlar Herkes eylem sanmıştı! Empire State'e bakın neden tırmanmışlar
Aksaray’da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu Aksaray'da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Ölümcül yalnızlık Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı Ölümcül yalnızlık! Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı
Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu
Trump’tan Çin’e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz Trump'tan Çin'e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz

00:03
16 yıl sonra bir ilk İspanya, Avusturya’ya şans tanımadı
16 yıl sonra bir ilk! İspanya, Avusturya'ya şans tanımadı
22:55
Beşiktaş’ta toplam ayrılık sayısı 15’e çıktı
Beşiktaş'ta toplam ayrılık sayısı 15'e çıktı
22:14
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
22:07
İmzalar atıldı Galatasaray’dan Amedspor’a transfer
İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
21:07
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
20:44
İstanbul’da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 00:22:56. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Bosna'yı 82-75 yendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.