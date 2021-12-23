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Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi - Son Dakika

Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi

23.12.2021 18:08
Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi.

Çorlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonada, 22 ilden 30 kulübün 220 sporcusu mücadele etti.

Şampiyonada 50 kiloda Emine Çataloğlu birinci, Zehra Demirhan ikinci, Şeyma Kızmaz ve Aynur Erge üçüncü, 53 kiloda Evin Demirhan Yavuz birinci, Sıla Aykul ikinci, Emine Çakmak ve Semanur Kanlı üçüncü, 55 kiloda Zeynep Yetgil birinci, Sinem Köroğlu ikinci, Nur Çınar ve Elvira Kamaloğlu üçüncü, 57 kiloda Melda Dernek birinci, Mensure Tayfun ikinci, Özge Fındıkçı ve Derya Bahyan üçüncü, 59 kiloda Selvi İlyasoylu birinci, Elmas Çelik ikinci, Ayşe Vatansever ve Elif Yanık üçüncü, 62 kiloda Hatice Ece Tekin birinci, Merve Karadeniz ikinci, Ebru Yılmaz ve Yağmur Çakmak üçüncü, 65 kiloda Aslı Tuğcu birinci, Gülsüm Bingo ikinci, İlayda İşleyen ve Derya Nur Karaduman üçüncü, 68 kiloda Nesrin Baş birinci, Aslı Demir ikinci, Havva Duran ve Kadriye Aksoy üçüncü, 72 kiloda Buse Çavuşoğlu birinci, Nazar Batır ikinci, Merve Pul ve Cansu Deniz Saltık üçüncü, 76 kiloda Mehtap Gültekin birinci, Beste Civelek ikinci, Melike Közgün ve Melisa Sarıtaş ise üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının güreşi tabana yaymak olduğunu söyledi.

Güreşi gençler arasında daha popüler hale getirmek istediklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Burada madalya alan kardeşlerimizi Ocak 2022 tarihinde milli takım kampına alacağız. Mart ayının sonunda Macaristan'da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızı oluşturacağız. Türkiye Güreş Federasyonu olarak, Türk güreşini bulunduğu yerden biraz daha yukarıya taşımaya ve dijital mecrada çok fazla zaman geçiren gençlerimizi ata sporu olan güreşe çekmeye çalışıyoruz. Bunların yanında ülkemizi temsil etmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak gibi bir misyonumuz da var."

Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi
Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi
Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi
Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi
Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi

Tekirdağ, Türkiye, Güreş, Çorlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorlu'da sona erdi - Son Dakika Spor


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