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Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası başladı - Son Dakika

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası başladı

03.02.2022 12:30

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Kocaeli'de başladı.

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Kocaeli'de başladı.

Türkiye Karate Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 40 ilden 520 sporcu katılıyor.

Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Erkan Taşbaşı, AA muhabirine, şampiyonada dereceye girecek sporcuların milli takım seçmelerine katılacağını belirterek, bu yıl Türkiye'de 3 uluslararası karate organizasyonu düzenleneceğini söyledi.

Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın mayıs ayında Gaziantep'te yapılacağını ifade eden Taşbaşı, " Konya'da Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ve İslami Dayanışma Oyunları gerçekleştirilecek. Bu yeni seçilen federasyonumuzun ilk faaliyeti. Bu şampiyonada özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları çok büyük. Bir Avrupa Şampiyonası niteliğinde bir organizasyon yapıldı. Bu şampiyona dünyaya da örnek olacaktır. Avrupa ve dünyada bu şampiyonalara özeniyorduk aynısını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi çok güzel şekilde federasyonumuza destek vererek bu şampiyonayı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Taşbaşı, şampiyonanın öneminden bahsederek, "Burada teknik kurullarımız yeni yetenek ve sporcuları keşfedecek. Önümüzdeki yıllarda bu kadrolar sıkletlerinde üçüncü, dördüncü, beşinci yedeklerini çıkartarak Türk karatesine ivme kazandıracağız." şeklinde konuştu.

Şampiyona, 5 Şubat'ta sona erecek. Kategorilerinde dereceye giren sporcular 6 Şubat'ta milli takım seçme müsabakalarına katılacak.

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası başladı
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası başladı
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor


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