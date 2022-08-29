Sambo Erkek Milli Takımı, Karabük'te kamp yapacak - Son Dakika
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Sambo Erkek Milli Takımı, Karabük'te kamp yapacak

29.08.2022 15:35
Sambo Erkek Milli Takımı, Karabük'te kamp yapacak

Türkiye'de eğitim gören üniversite öğrencilerinden oluşan Sambo Erkek Milli Takımı, 1 Eylül'de Karabük'te 17 gün sürecek kampa girecek.

Türkiye'de eğitim gören üniversite öğrencilerinden oluşan Sambo Erkek Milli Takımı, 1 Eylül'de Karabük'te 17 gün sürecek kampa girecek.

Antrenör Khayal Abdullayev, AA muhabirine, Dünya Üniversiteler Combat (Dövüş Sporları) Kupası'nın 20-30 Eylül'de Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Samsun'da yapılacağını anımsattı.

Wushu, sambo, muaythai, boks ve karate olmak üzere 6 branşta düzenlenecek şampiyona için Sambo Erkek Milli Takımı'nın Karabük'te kamp yapacağını aktaran Abdullayev, "Kampımız 1 Eylül'de başlayacak ve 17 gün sürecek. Şampiyonaya yaklaşık 40 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu katılması bekleniyor. Şampiyonada sporcularımız bayrağımızı dalgalandırmak için ter dökecek. Karabük Üniversitesinden 3 sporcunun da katılacağı şampiyonada, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören sporcular Karabük'e gelecek." dedi.

Abdullayev, Türk milli takımı olarak Sambo'da ne kadar başarılı olduklarını Samsun'da düzenlenecek organizasyonda en iyi şekilde yansıtacaklarını vurgulayarak, "Bizler Türk milli takımımızın bayrağını her zaman yukarılara taşımak için mücadele vereceğiz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için büyük gayret göstereceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Karabük, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sambo Erkek Milli Takımı, Karabük'te kamp yapacak - Son Dakika

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