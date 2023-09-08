Türkiye'de kara bulut gibi geziyordu! Ozan Tufan, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi - Son Dakika

Türkiye'de kara bulut gibi geziyordu! Ozan Tufan, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi

Son Güncelleme: 08.09.2023 20:37

Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldız futbolcu Ozan Tufan, Championship'te ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Tecrübeli orta saha oyuncusu, sakatlık sebebiyle son oynanan Leicester City maçında forma giyememişti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yıldızı Ozan Tufan 2022-23 sezonunda olduğu gibi 2023-24 sezonuna da iyi bir giriş yaptı. Milli orta saha, Hull City'de ağustos ayının futbolcusu ödülüne layık görüldü.

AYIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

İngiltere Championship'te çıktığı 4 maçta 4 gol atan Ozan Tufan, sahada gösterdiği iyi performansının karşılığını bireysel ödülle aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Hull City'de ağustos ayının futbolcusu ödülüne layık görüldü.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI

Ağustos ayında ligde yer aldığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösteren 28 yaşındaki milli ortasaha, performansıyla Championship'te ödül kazandı.

Türkiye'de kara bulut gibi geziyordu! Ozan Tufan, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi
Türkiye'de kara bulut gibi geziyordu! Ozan Tufan, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ozan Tufan, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de kara bulut gibi geziyordu! Ozan Tufan, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de kara bulut gibi geziyordu! Ozan Tufan, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi - Son Dakika
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