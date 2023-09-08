Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yıldızı Ozan Tufan 2022-23 sezonunda olduğu gibi 2023-24 sezonuna da iyi bir giriş yaptı. Milli orta saha, Hull City'de ağustos ayının futbolcusu ödülüne layık görüldü.
İngiltere Championship'te çıktığı 4 maçta 4 gol atan Ozan Tufan, sahada gösterdiği iyi performansının karşılığını bireysel ödülle aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Hull City'de ağustos ayının futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Ağustos ayında ligde yer aldığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösteren 28 yaşındaki milli ortasaha, performansıyla Championship'te ödül kazandı.
Son Dakika › Spor › Türkiye'de kara bulut gibi geziyordu! Ozan Tufan, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi - Son Dakika