Türkiye Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'na Katılıyor

Kanada'da düzenlenecek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 13 sporcuyla madalya kovalayacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Winnipeg kentinde 20-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde 13 milli sporcu yarışacak.

Kanada'da Türkiye adına madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı okçular şunlar:

Berkay Akkoyun, Defne Çakmak, Mehmet Efe Çevik, Arda Ege Dönmezgüç, Betül Özbek, İrem Şanel, Deniz İnci Seyhan, Yağız Sezgin, Canse Duru Tarakçı, Kutay Tek, Faruk Topuz, Dünya Yenihayat, Begüm Yuva