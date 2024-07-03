Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen Türkiye, tarihindeki büyük turnuvalarda 4. kez son 8 takım arasına kaldı. Ay-yıldızlı ekip, daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 2, Dünya Kupası'nda ise 1 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası finallerinde gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti. Ay-yıldızlılar, EURO 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi ve Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı. Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'nda da çeyrek finale yükselmiş ve üçüncülük maçında Güney Kore'yi yenerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Türkiye, EURO 2024'te en golcü takımlar sıralamasında 3. sırada yer aldı ve oynadığı 4 maçta 7 gol attı. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki başarısında teknik direktör Vincenzo Montella'nın da payı büyük oldu.

03.07.2024 13:11
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale kalan Türkiye, tarihinde katıldığı büyük turnuvalarda 4. kez son 8 takım arasına kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 2, Dünya Kupası'nda ise 1 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Milli takım, EURO 2000 ve EURO 2008 ile 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası finallerinde gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlılar, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilerek final şansını kaçıran Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'nda ise Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile mücadele ettiği gruptan çıkıp, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i elemiş, yarı finalde Brezilya'ya mağlup olmuştu. Türkiye, üçüncülük maçında Güney Kore'yi yenerek önemli bir başarıya ulaşmıştı.

Türkiye turnuvanın en golcü takımlar sıralamasında 3. sırada

Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın en golcü takımlar sıralamasında 3. sırada kendisine yer buldu.

EURO 2024'ün en golcü takımlar sıralamasında ev sahibi Almanya 10 golle ilk sırada yer alırken, İspanya 9 golle ikinci sıranın sahibi oldu. Türkiye ile birlikte, çeyrek finaldeki rakibi Hollanda, Avusturya ve İsviçre ise 7'şer golle üçüncü basamağı paylaştı.

Oynadığı 4 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, maç başına 1,75'lik gol ortalaması yakaladı.

Oynadığı 4 maçın 3'ünde fileleri havalandıran milli takım, yalnızca Portekiz maçında gol sevinci yaşayamadı.

Milli Takımın 7 golü 6 farklı oyuncudan

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çıktığı 4 maçta attığı 7 gol, 6 farklı oyuncudan geldi.

Gürcistan'a 3, Çekya ve Avusturya'ya 2'şer gol atan ay-yıldızlı ekipte, 2 gol atan tek isim Merih Demiral oldu. Milli takımın diğer gollerini; Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun attı.

Montella ile 7 resmi maçta 5 galibiyet

??????A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 elemeleri ve final etabında oynadığı 7 resmi maçta 5 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Türkiye, Montella önderliğinde EURO 2024 grup elemelerinde Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'te de Gürcistan, Çekya ve Avusturya'yı yendi.

Milli Takım, EURO 2024 grup elemeleri son maçında Galler ile berabere kalırken, Montella yönetiminde tek yenilgisini EURO 2024 grubunda Portekiz'e karşı 3-0'la aldı.

Bu maçlarda 13 gol atan Türkiye, kalesinde ise 7 gol gördü.

Türkiye, Montella yönetiminde oynadığı 5 hazırlık maçında ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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