Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi - Son Dakika
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi

23.06.2022 12:16
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1475,13 puanla bir basamak çıktı.

Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıradaki yerini korudu. Önceki klasmanda 3. sırada yer alan son dünya şampiyonu Fransa ise yerini Arjantin'e bıraktı. Meksika ilk 10'un dışında kalırken, Danimarka 10. sıraya tırmandı.

En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 114'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Brezilya1837,56-
2Belçika1821,92-
3Arjantin1770,65+1
4Fransa1764,85-1
5İngiltere1737,46-
6İspanya1716,93+1
7İtalya1713,86-1
8Hollanda1679,41+2
9Portekiz1678,65-1
10Danimarka1665,47+1

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Brezilya, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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