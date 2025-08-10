Türkiye FIFA Standartlarında Spor Tesislerine Sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye FIFA Standartlarında Spor Tesislerine Sahip

Türkiye FIFA Standartlarında Spor Tesislerine Sahip
10.08.2025 19:44  Güncelleme: 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da gerçekleştirilen spor yatırımları tanıtım töreninde Türkiye'nin uluslararası organizasyonlar düzenleyebilecek tesislere sahip olduğunu vurguladı. Bakan Bak, sporun tabana yayılması ve gençlerin bağımlılıkla mücadele konusundaki projelere önem verdiklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin FIFA standartlarında uluslararası organizasyonlar yapabilecek tesislere sahip olduğunu söyledi.

Sakarya'da spor yatırımları tanıtım ve temel atma töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti. Temsili olarak yapılan törende Arifiye ilçesinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi temeliyle şehirdeki dört ilçede çalışmalar başlandı. Törende konuşan Bakan Bak, "Daha önce konuştuğumuz bazı projeleri büyükşehir belediye başkanımızla yapıyoruz. Bugün temsili olarak Arifiye'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezimizin temel atmasını yapacağız. Kısacası güzel bir spor yatırımı günü bugün ama bitmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkenin dört bir yanında spor tesisleri yatırımları yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında kapalı yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle, spor salonlarıyla birlikte Türkiye FIFA standartlarında uluslararası organizasyonlar yapılabilecek tesislere sahip. Bunun yanında Türkiye hızla spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Sakaryamız tabii efsane spor kimliğiyle. Ben de defalarca Sakarya'ya basketbol, güreş, futbol için geldim. Bakanlık açısından iki şey önemli; bunlardan birincisi gençlerimizin özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda yanlarında olmamız lazım. Dijital, içki ve uyuşturucuyla mücadele bizim birinci işimiz. Bizim bir projemiz var 'yüzme bilmeyen kalmasın' bu zamana kadar 12 milyon vatandaşımıza hizmet ettik. Arifiye'de yapılacak olan havuzda çocuklarımız yüzme öğrenecekler, derelerde, denizlerde boğulmayacaklar, yaz kış buraya gelecekler. Türkiye'de 640 tane gençlik merkezimiz var. Bir tanesi de buraya yapılacak. Burada müzikten sanata, tiyatrodan kültüre kısacası çocuklarımızın özgüvenini kazanmasına etki eden çok önemli bir merkez" dedi.

"Biz sporu tabana yaymak istiyoruz"

Sporun önemine değinen ve ülkenin obeziteyle mücadele ettiğini belirten Bakan Bak, "Biz sporu tabana yaymak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi obezite. Ülkemiz insanlarının yüzde 65'inde obezite söz konusu. Hepimizin her gün 5 bin adım yürümemiz lazım. Hareketli bir toplum olmamız lazım. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Bugün yaptığımız toplantılar neticesinde Mollaköy'de Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük ve en önemli kano ve kürek tesislerine başlayacağız. O bölgede çok büyük bir millet bahçesi oluşacak. Sakaryalı olarak bu tesislerden faydalanacak. Sakarya'nın insanları her şeyi hakkediyor. Hep beraber bu ülkenin gelişmesi için çalışacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Politika, Gençlik, Türkiye, sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye FIFA Standartlarında Spor Tesislerine Sahip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Nişantaşı’nda trafikte dehşet Sopayla kadının üzerine yürüdü Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Sopayla kadının üzerine yürüdü
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak İşte şartlar Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak! İşte şartlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne üst sınırdan ceza Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan ceza
Milli Takım’ın yıldızı imzayı attı İşte Cenk Özkaçar’ın yeni takımı Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte Cenk Özkaçar'ın yeni takımı
Sadece iki yılda bu hale geldi Evden bile çıkamıyor Sadece iki yılda bu hale geldi! Evden bile çıkamıyor
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı

18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
17:57
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
15:15
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
12:51
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
12:21
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
11:50
Ederson’dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
11:50
Halit Yukay’dan 5 gündür haber alınamıyor Arama kurtarma alanı genişletildi
Halit Yukay'dan 5 gündür haber alınamıyor! Arama kurtarma alanı genişletildi
11:49
Victor Osimhen’in İstanbul’a gelişi internet veri trafiğinde rekor kırdı
Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi internet veri trafiğinde rekor kırdı
11:38
Bir dönem Süper Lig’i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Bir dönem Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
11:34
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
11:30
Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı
Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı
11:29
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
11:20
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
11:16
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 20:05:51. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye FIFA Standartlarında Spor Tesislerine Sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.