Türkiye FIFA Standartlarında Spor Tesislerine Sahip

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin FIFA standartlarında uluslararası organizasyonlar yapabilecek tesislere sahip olduğunu söyledi.

Sakarya'da spor yatırımları tanıtım ve temel atma töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti. Temsili olarak yapılan törende Arifiye ilçesinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi temeliyle şehirdeki dört ilçede çalışmalar başlandı. Törende konuşan Bakan Bak, "Daha önce konuştuğumuz bazı projeleri büyükşehir belediye başkanımızla yapıyoruz. Bugün temsili olarak Arifiye'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezimizin temel atmasını yapacağız. Kısacası güzel bir spor yatırımı günü bugün ama bitmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkenin dört bir yanında spor tesisleri yatırımları yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında kapalı yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle, spor salonlarıyla birlikte Türkiye FIFA standartlarında uluslararası organizasyonlar yapılabilecek tesislere sahip. Bunun yanında Türkiye hızla spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Sakaryamız tabii efsane spor kimliğiyle. Ben de defalarca Sakarya'ya basketbol, güreş, futbol için geldim. Bakanlık açısından iki şey önemli; bunlardan birincisi gençlerimizin özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda yanlarında olmamız lazım. Dijital, içki ve uyuşturucuyla mücadele bizim birinci işimiz. Bizim bir projemiz var 'yüzme bilmeyen kalmasın' bu zamana kadar 12 milyon vatandaşımıza hizmet ettik. Arifiye'de yapılacak olan havuzda çocuklarımız yüzme öğrenecekler, derelerde, denizlerde boğulmayacaklar, yaz kış buraya gelecekler. Türkiye'de 640 tane gençlik merkezimiz var. Bir tanesi de buraya yapılacak. Burada müzikten sanata, tiyatrodan kültüre kısacası çocuklarımızın özgüvenini kazanmasına etki eden çok önemli bir merkez" dedi.

"Biz sporu tabana yaymak istiyoruz"

Sporun önemine değinen ve ülkenin obeziteyle mücadele ettiğini belirten Bakan Bak, "Biz sporu tabana yaymak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi obezite. Ülkemiz insanlarının yüzde 65'inde obezite söz konusu. Hepimizin her gün 5 bin adım yürümemiz lazım. Hareketli bir toplum olmamız lazım. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Bugün yaptığımız toplantılar neticesinde Mollaköy'de Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük ve en önemli kano ve kürek tesislerine başlayacağız. O bölgede çok büyük bir millet bahçesi oluşacak. Sakaryalı olarak bu tesislerden faydalanacak. Sakarya'nın insanları her şeyi hakkediyor. Hep beraber bu ülkenin gelişmesi için çalışacağız" diye konuştu. - SAKARYA