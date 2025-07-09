Türkiye, Finlandiya'ya Mağlup Oldu

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Finlandiya'ya 76-57 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turunda Finlandiya ile karşılaştı.

Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 23-11 üstün tamamlayan Finlandiya, soyunma odasına da 42-27 önde gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Finlandiya, üçüncü periyodunu 53-44 önde bitirdiği karşılaşmadan 76-57 galip ayrıldı.

Türkiye, yarın gerçekleştirilecek klasman müsabakalarında Macaristan ile karşılaşacak.