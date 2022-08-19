Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı

19.08.2022 17:18

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dün yaptığı basın toplantısında elini masaya vurarak "'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok." ifadelerini kullanması sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi hedef aldığı düşünülmüş ve bu üslup siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirmişti. TFF'den yapılan yeni açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3 farklı öne geçtiği Alanyaspor deplasmanında sahadan 3-3'lük skorla ayrılmıştı. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, mücadelenin hakemi Yasin Kol'u bir daha maçlarına istemediğini belirtmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dün düzenlediği basın toplantısında elini masaya vura vura böyle bir durumun mümkün olmadığını söylemişti. Ancak daha sonra siyah-beyazlı camianın tepkisiyle karşılaştı. TFF ise gelen tepkiler sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ALGI OLUŞTURULMA ÇABASI"

"Türkiye Futbol Federasyonu MHK Ağustos Hakem Semineri açılış konuşmasında Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin kulüplerin hakemlerle ilgili taleplerine yönelik 'o hakemi istemiyorum, bu hakemi istiyorum şeklinde talepleri kabul etmiyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji buna imkan tanımıyor. Atamaları TFF yapmıyor, MHK yapmıyor. TFF'nin geliştirdiği yüksek teknolojili sistem yapıyor' açıklamasına rağmen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef gösterdiği yönünde algı oluşturulma çabasına aynı seminerin basın toplantısı bölümünde 'Beşiktaş'ı ya da Beşiktaş Başkanını kastetmiyorum. Hakemlerle ilgili bu yönde talepleri olan ve sezonun ilerleyen haftalarında bu yönde istekleri olacak olan tüm kulüpleri kastediyorum' şeklinde açıklama yapmıştır.

"GERÇEKLE İLGİSİ YOK"

Ancak Türk futbolunda kaos yaratmaya ve bu kaostan çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler, ısrarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi için tüm kulüpler, kulüp başkanları, teknik direktörler, antrenörler, futbolcular, hakemler ve futbol severler aynı yüksek değerde ve önemdedir. Futbolun tüm paydaşlarıyla futbolumuzun marka değerini yükseltmek ve kulüplerimizi bulundukları ekonomik darboğazdan kurtarmak hedefiyle yaptığımız çalışmalarımızı yine futbolun tüm paydaşlarıyla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz."

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