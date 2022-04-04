Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti

04.04.2022 15:06
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiği belirtilerek, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir." denildi.

Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildiği kaydedildi.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti - Son Dakika


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