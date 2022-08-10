TFF'den yabancı oyuncu kuralı hakkında bilgilendirme Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TFF'den yabancı oyuncu kuralı hakkında bilgilendirme Açıklaması

10.08.2022 17:48
TFF'den yabancı oyuncu kuralı hakkında bilgilendirme Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 21'e yükseldiği şeklindeki haberler ve beyanatların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 21'e yükseldiği şeklindeki haberler ve beyanatların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "2022-2023 sezonu öncesinde 'Süper Lig Futbolcu Uygunluğu' kuralı hakkındaki çalışmalar ve Kulüpler Birliği ile yapılan istişareler sonucunda, 2022-2023 sezonu için 7 yabancı uyruklu futbolcunun sahada aynı anda yer alması kuralı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da 8 yabancı uyruklu futbolcunun aynı anda sahada olmasına izin verilecek şekilde değiştirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun bu kararı, kulüpler ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır." denildi.

Kurulan yeni Rezerv Lig'den dolayı ekstra 21 yaş altı 3 yabancı futbolcuya bazı kriterler çerçevesinde izin verildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yine Rezerv Lig uygulamasının başlayacağının da duyurulması ile kulüplerimizin talebini değerlendiren yönetim kurulumuz, gerek Rezerv Lig ihtiyaçları gerekse kulüplerimize daha uygun ücretlerle genç oyuncu alıp yetiştirerek ileride bunlardan gelir elde etme şansı tanımak için, 14 yaş altı dahil milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 21 yaş ve altı 3 yabancı uyruklu futbolcu transferine imkan tanımıştır. Kulüplerimizle ortak yapılan uyumlu çalışmalar neticesinde, 21 yaş ve altı üç yabancıya ilişkin; ülkesinin 21 yaş altı veya A Milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmak, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmak kriterleri revize edilmiştir."

Söz konusu değişiklikle ilgili açıklamaların ardından basında yabancı oyuncu sayısının 21'e çıktığı yönünde çıkan haberler ve yapılan açıklamalarla ilgili, şunlar kaydedildi:

"Federasyonumuzun kulüplerimizle ortak çalışmalar sonucunda aldığı karara göre, 21 yabancı uygulaması söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, bununla birlikte yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilecektir. Ayrıca Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan mutabakat sonucunda kulüplere; 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir. Türk futbolunun marka değerini ve kalitesini yükseltmek hedefiyle görevini sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun tüm paydaşları ile birlikte bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edecektir."

YORUMLAR
500
Akhisarspor yönetiminden kadro dışı açıklaması Akhisarspor yönetiminden kadro dışı açıklaması Bursaspor'a eski yöneticisi Erkan Aydemir'den dev forma desteği Bursaspor'a eski yöneticisi Erkan Aydemir'den dev forma desteği
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den yabancı oyuncu kuralı hakkında bilgilendirme Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:32 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
16:06 Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:48:45. #1.12#
SON DAKİKA: TFF'den yabancı oyuncu kuralı hakkında bilgilendirme Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement